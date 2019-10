Nettetal : Märchen in den Seniorenheimen

Der Kulturkreis der Wirtschaft hat das Niederrheintheater eingeladen.

In den Nettetaler Seniorenhäusern spielt das Niederrheintheater nun schon zum sechsten Mal. „Es freut uns sehr, dass der Kulturkreis der Wirtschaft diese lieb gewordene Tradition in der Vorweihnachtszeit immer wieder möglich macht““, so Verena Bill, Schauspielerin und Regisseurin beim Niederrheintheater. Es spielen Verena Bill und Michael Koenen. Den musikalischen Part übernimmt Thomas Lillig (Klavier). Die Aufführung dauert etwa 55 Minuten, anschließend wird gemeinsam gesungen. Die geschlossenen Veranstaltungen finden samstags jeweils um 15.30 Uhr statt: am 9. November im Curanum Kaldenkirchen, am 16. November im Marienheim Hinsbeck, am 23. November im Curanum Lobberich und am 7. Dezember im Curanum Breyell.