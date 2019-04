Nettetal : LVR-Tagesklinik in Nettetal startet im Mai

LVR-Tagesklinik in Nettetal startet im Mai

Das Team der neuen LVR-Tagesklinik in Nettetal stellt die Einrichtung am 26. April vor. Foto: LVR

Nettetal Gegenüber dem Krankenhaus gibt es bald 20 Behandlungsplätze für psychisch kranke Menschen.

(mrö) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) eröffnet Anfang Mai eine neue Tagesklinik in Nettetal-Lobberich als Dependance der LVR-Klinik in Viersen-Süchteln. „Die wohnortnahe Versorgung ist, besonders in der psychiatrischen Behandlung, von großer Bedeutung“, sagt Ralph Marggraf, ärztlicher Direktor.