Hinsbeck : Fotos von Streifzügen zwischen Rhein und Maas

Hinsbeck Der niederländische Fotograf Lucien Pijper zeigt seine Arbeiten im Info-Zentrum der Biologischen Station.

Pijper ist ein umtriebiger Niederländer: Seit mehr als 40 Jahren macht der ausgebildete Designer seine Streifzüge zwischen Rhein und Maas, ausgehend von seinem Wohnort Velden bei Venlo in den Niederlanden. Ursprünglich stand für ihn dabei allerdings etwas ganz anderes im Vordergrund: das Hobby der Ahnenforschung. Pijper stellte alte Fotos nach. Inzwischen hat er meist Tier- und Pflanzenarten im Blick, Porträts und Modefotos ergänzen sein Portfolio. Seine „Fangemeinde“ diesseits und jenseits der Grenze beliefert der Fotograf bereits seit drei Jahren mit dem „Foto des Tages“ per E-Mail.

Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 30. August, ab 16 Uhr im Info-Zentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen an der Krickenbecker Allee 36 in Hinsbeck. Pijper wird anwesend sein und Besuchern für ein Gespräch zur Verfügung stehen.