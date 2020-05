Vorfälle in Nettetal : Zwei Einbrüche in Gaststätten

Nach den beiden Einbrüchen hofft die Polizei auf Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Lobberich In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte Einbrecher in zwei Lokalen an der Marktstraße in Lobberich zu: In einem Lokal erbeuteten sie Geld.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwei Einbrüche in Gaststätten beobachtet haben: Donnerstagnacht verschafften sich Unbekannte an der Marktstraße Zutritt zu zwei Gaststätten, indem sie jeweils ein Fenster aufhebelten.

Im ersten Fall erbeuteten sie laut Polizei offensichtlich nichts. In der zweiten Gaststätte brachen sie Spielautomaten auf und entnahmen das Geld.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 an.

