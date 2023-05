Was Hofläden in Nettetal bieten „Farmer’s Market“ bietet Wachteleier und Speisen aus eigener Herstellung

Welche Produkte bietet der Hofautomat an? Das Motto der Familie spiegelt sich im Sortiment wider: Es gibt eigene Produkte und Lebensmittel aus heimischen Traditionsbetrieben. „Seit Neuestem habe ich Eier von unseren Wachteln und Wachteleierscheren im Sortiment“, so Gabriels. Das Angebot soll noch weiterwachsen, auch um Eigenkreationen: „Es gibt eine erste, selbstgemachte Gewürzmischung für den Alltag“, kündigt Gabriel an. Außerdem stellt der Küchenchef in der Cateringküche seines Arbeitgebers in Düsseldorf selbst Eintöpfe und Ragouts her: „Derzeit habe ich Wild-Bolognese mit Wildfleisch aus Hinsbecker Jagd und eine Chili-con-Carne mit Fleisch von heimischen Rindern im Sortiment.“ Im Winter werde es etwa Erbseneintopf und Grünkohl geben. Bei der Herstellung achtet der Experte darauf, keine Konservierungsstoffe, Aromen, Geschmacksverstärker oder unnötige Zusatzstoffe zu verwenden. Ein weiterer Auszug aus dem Sortiment: Käse und Pudding vom Königshof aus Hinsbeck, Brotbackmischungen vom Landmarkt Wackertapp aus Wachtendonk, Wurstwaren der Altländer Mettwurst und Schinkenräucherei Quast („einer der letzten Betriebe, die noch nach alter Tradition mithilfe von Milchsäurebakterien ihre Produkte im Naturreifeverfahren herstellen“), Grillprodukte der Fleischerei Ambaum aus Brüggen, Apfel- und Rübenkraut aus Kamp-Lintfort, Senf von der Senfmühle Monschau sowie kleine Leckereien und kühle Getränke.