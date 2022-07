Intitiative des Lobbericher Verkehrs- und Verschönerungsvereins : Pestkapelle im Sassenfeld darf saniert werden

Nettetal-Lobberich Wer jetzt an der Pestkapelle im Lobbericher Sassenfeld vorbeigeht, entdeckt dort ein neues Informationsblatt des Lobbericher Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV).

Etliche Spenden sind von Schützenbruderschaft, Nachbarschaft und Gönnern schon eingegangen. Im vorigen Jahr hat beispielsweise auch der Martinsverein zu dem Projekt beigetragen. Der Eigentümer einer Gastronomie-Immobilie in unmittelbarer Nähe, ein Viersener Bauunternehmer, sicherte zu, am Erhalt des historischen Schatzes mitzuwirken. Dennoch bleibt die Finanzierung eine Herausforderung. Es mangelt weiter an Geld. Für weitere Spenden hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein daher ein Konto eingerichtet.

2021 wurde die Pestkapelle St. Rochus im Sassenfeld 350 Jahre alt. Die Kapelle erinnert an die Pestepidemien, die Europa seit dem Mittelalter bis in die frühe Neuzeit immer wieder heimsuchten und mancherorts mehr als die Hälfte der Bevölkerung dahinrafften. Im Sassenfeld ist sie seit Jahrhunderten ein Ort des Gebets, der Bitte und des Dankes und ebenso ein Ort der Begegnung für Anwohner und Wanderer. Laut Verkehrsverein ist sie eine von noch drei erhaltenen historischen Fußfällen in Lobberich. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein und die Sassenfelder Schützengesellschaft St. Rochus setzen sich gemeinsam für den Erhalt der Kapelle ein. Am 11. September solle sie beim Tag des Denkmals im Blickpunkt stehen, kündigt der VVV an.