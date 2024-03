Wevelinhover Straße in Lobberich Mehrheit stimmt für Umbau zur Fahrradstraße

Die Wevelinghover Straße in Lobberich soll eine Fahrradstraße werden. Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität stimmte mehrheitlich zu, dagegen hatten sich die FPD und die Wählergemeinschaft WIN ausgesprochen, die AfD enthielt sich. Grüne, SPD und CDU votierten für die nun praktische Umsetzung des Integrierten Mobiltätskonzeptes, das der Rat der Stadt Nettetal am 15. Dezember 2022 einstimmig beschlossen hatte. Inhaltlich dazu gehörte auch eine Priorisierungsliste für die Jahre 2023 und 2024, in der auch die Wevelinghover Straße als Fahrradstraße aufgelistet wurde. Konkret gemeint ist zunächst der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr, der die Niedieckstraße, Steegerstraße, An St. Sebastian und eben die Wevelinghover Straße verbindet (landläufig als „Stern“ bekannt), bis zur Kreuzung Wevelinghover Straße/Friedenstraße/Graf-Mirbach-Straße. Ein weiterer Ausbau zur Fahrradstraße in nördlicher Richtung bis hin zum Rosental/Bahnradweg ist vorgesehen.