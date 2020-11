St.Martins-Aktion in Nettetal-Lobberich : Schüler bringen Freude mit Lichterbox

Lobberich Mit einer besonderen Aktion haben die Mädchen und Jungen der katholischen Grundschule am See Freude zu anderen Menschen gebracht. Sie bastelten Lichterboxen zum Martinsfest.

St. Martin ist ein wichtiges Brauchtumsfest, deshalb haben sich die Kinder in der Schule am See bei Projekttagen damit beschäftigt. „Alle Kinder haben mehr über das Leben des Heiligen mit den Geschichten vom Teilen des Mantels, von der Begegnung mit Gänsen und Räubern und seiner Zeit als Bischof von Tours beschäftigt“, sagt Grundschulleiterin Susanne Dückers. Das Lied „Lichterkinder“ von der Gruppe Junge Dichter und Denker wurde zum Projektlied. Darin wird an Sankt Martin und seine selbstlose Tat erinnert. Außerdem geht es darum, wie jedem Teilen gelingen kann.