Stadtwerke rüsten Beleuchtung auf : Insektenfreundliche Straßenlaternen für Lobberich

Harald Rothen (l) und Michael Rauterkus beim Ortstermin in Lobberich. In dem Neubaugebiet wurden neue technische, insektenfreundliche Leuchten installiert. Foto: Stadtwerke Nettetal

Lobberich Die Stadtwerke Nettetal stellen die Straßenbeleuchtung auf neue Leuchtköpfe oder LED um. Damit werden Kosten gesenkt, 40 Prozent Energie eingespart und Insekten geschützt. Lobberich ist der letzte Stadtteil, in dem umgerüstet wird.

Lobberichs Straßenlaternen werden insektenfreundlicher und moderner: Dafür sorgen die Stadtwerke Nettetal. Bei der aktuellen turnusmäßigen Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden 1300 Leuchtköpfe auf eine insektenfreundliche Lichtfarbe umgestellt. Gleichzeitig werden ältere Leuchtmittel durch LED-Lampen ersetzt. Das kostet die Stadtwerke in diesem Jahr 125.000 Euro. Das Investitionsvolumen für 2020 insgesamt liegt bei 215.000 Euro, dazu kommen Kosten für Wartung und Instandhaltung von 215.000 Euro. Davon gehen allein 100.000 Euro in die Gruppenerneuerung in Lobberich für neue Leuchtmittel, Anstriche und Reparaturen.