Lobberich : Kranke Linde wird in Kürze gefällt

Die Linde an der Straße Am Hegbaum ist vom Lackporling befallen. Foto: Stadt Foto: Stadt Nettetal

Lobberich Der 40 Jahre alte Baum an der Straße Am Hegbaum in Lobberich ist von einem Pilz befallen worden und deshalb nicht mehr standsicher.

(hb) An der Straße Am Hegbaum in Lobberich muss laut Stadt kurzfristig eine etwa 40 Jahre alte Linde gefällt werden. Die Linde ist im Wurzelbereich massiv von einem Pilz, dem Lackporling, befallen. Durch den Pilzbefall verlieren die Baumwurzeln ihre Stabilität. Um den Umfang der Schäden genauer zu untersuchen, wurde vor der Entscheidung ein Gutachten von einer Fachfirma eingeholt. Die Firma hat die getroffene Entscheidung der städtischen Baumkontrolleure mit einem speziellen Messverfahren bestätigt.

