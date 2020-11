Aktion zum Martinsfest : Eine St.-Martins-Videobotschaft aus der Alten Kirche

Josef Gartz verwandelte sich für das Video in den Heiligen. Foto: Buschkamp

Lobberich Trotz der Corona-Pandemie eine Botschaft zum Martinsfest senden: Das haben der Arbeitskreis Alte Kirche, der VVV Lobberich und zahlreiche Unterstützer umgesetzt.

Auch wenn es keine Martinszüge oder Martinsfeuer in der gewohnten Form geben konnte: Die Tradition des Festes wollten der Arbeitskreis Alte Kirche, der VVV und viele andere nicht erlöschen lassen. Sie haben den Martinsabend zum Anlass genommen, um „ein wenig vom Geist dieses besonderen Heiligen und dem Brauchtum lebendig zu halten“, sagt Bastian Rütten vom Arbeitskreis. Gemeinsam mit Dietmar Sagel, in der Alten Kirche und im VVV aktiv, und weiteren Unterstützern wurde eine Videobotschaft aufgezeichnet, zu sehen online: www.altekirche.info.

„So ist dieses Lebens-Zeichen entstanden. Denn die Legende und die Botschaft leben trotzdem. Wir brauchen vielleicht nur in diesen Tagen eine andere Erinnerung“, so Josef Gartz. Er wäre eigentlich als Martin durch die Straßen von Lobberich geritten. Doch auch für die Videobotschaft war er zu gewinnen. Swen Megsner von der Firma Dropics sorgte für imposante Bilder per Drohne, Thomas Leuf für den guten Ton. Der Nettetaler Posaunist Hansjörg Fink, der um diese Jahreszeit normalerweise viele Auftritte auf internationalen Bühnen absolviert, spielte dazu gern bekannte Martinslieder.