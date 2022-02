Wieder nächtliche Sprengung : Automatensprenger rasen falsch durch Einbahnstraße

Nettetal Die Polizei sucht Zeigen nach einer Automatensprengung in Nettetal-Lobberich: Drei Unbekannten sprengten den Geldautomaten der Deutschen Bank. Das Gebäude wurde schwer beschädigt.

Drei Männer haben in der Nacht von Samstag um 3.20 Uhr einen Geldautomaten im Vorraum der Deutschen Bank an der Hochstraße in Nettetal-Lobberich gesprengt. Laut Polizei verwendeten sie dazu ein noch unbekanntes Sprengmittel: Das Gebäude wurde stark beschädigt, verletzt wurde niemand. Ob das Trio Geld erbeutete, teilte die Polizei nicht mit.