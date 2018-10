Lobberich: Am 27. und 28. Oktober ist wieder Ferkesmarkt

Lobberich Am letzten Oktober-Wochenende gibt es in Lobberich gleich mehrere Veranstaltungen. Der traditionelle Ferkesmarkt lockt, und die Herbstkirmes öffnet ihre Türen.

Wenn die niedlichen Ferkel mit den Startnummern auf dem Rücken um den „Wenkbüll“ auf dem Alten Markt in Lobberich flitzen, die Besucher ihren Favoriten entlang der rund zehn Meter langen Strecke kräftig anfeuern und fleißig auf die Schweine setzen, dann ist es wieder soweit. Der Ferkesmarkt, veranstaltet vom Lobbericher Werbering und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV), ist in vollem Gang.

Am Alten Markt sind an beiden Tagen Cäcilia Hinsbeck und die Lobbericher Formation „NurBlech“ zu hören, wobei der Hinsbecker Verein seit Jahren mit zum Ferkesmarkt gehört und die Lobbericher erstmalig dabei sind. Der Sonntag ist übrigens ein verkaufsoffener Sonntag, sodass die Besucher einmal in aller Ruhe bummeln gehen können.

Nicht zu vergessen ist die Herbstkirmes, die an diesem Wochenende ebenfalls in Lobberich stattfindet und die mit mehreren größeren Fahrgeschäften aufwartet. Eins ist sicher, egal wie das Wetter wird: In Lobberich geht es am 27. und 28. Oktober von jeweils 10 bis 18 Uhr saustark zu.