Am 18. Oktober in Nettetal : Dolmetscherin für Javier Cercas bei Literaturtagen

Am 18. Oktober in Nettetal

Nettetal Der Auftritt von Javier Cercas bei den Nettetaler Literaturtagen am 18. Oktober hat einen gewissen Seltenheitswert: Eine Moderatorin wird mit Cercas ein Gespräch auf Spanisch führen und dies ins Deutsche übersetzen.

Der Auftritt von Javier Cercas bei den Nettetaler Literaturtagen am Dienstag, 18. Oktober, hat einen gewissen Seltenheitswert: Bisher gab es in der Geschichte der Veranstaltung mit der Bestseller-Autorin Donna Leon nur einmal einen nicht deutschsprachigen Gast. Wer kein Spanisch spricht, braucht sich allerdings nicht zu sorgen, dass er beim Auftritt von Cercas ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei nichts versteht. Eine Moderatorin wird mit Cercas ein Gespräch auf Spanisch zu seinen Büchern führen und die Fragen sowie Antworten für das Publikum ins Deutsche übersetzen.