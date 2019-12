Kaldenkirchen : Deutsche Filme bei den Nachbarn schauen

Kaldenkirchen Im Rahmen des Limburg-Film-Festivals sind im Venloer Programmkino „De Nieuwe Scène“ selten gezeigte deutsche Produktionen zu sehen, bei denen zum Teil Regisseure oder andere mit dem Thema verbundene Personen anwesend sind. Cineasten aus Deutschland sind eingeladen, bei diesen jeweils einmaligen Aufführungen die Filmszene im Nachbarland näher kennenzulernen.

Am Samstag, 11. Januar, 17 Uhr, werden in der Reihe „Kijken bij de Buren“, der deutsche Dokumentarfilm ‚Raumfahrer‘ von Georg Nonnemacher (17 Uhr) und am Sonntag, 12. Januar, 11.30 Uhr, der deutsche Dokumentarfilm „Beuys“ von Andres Veiel gezeigt. Beide Filme werden im Rahmen des Limburg Filmfestival in Venlo nur ein einziges Mal gezeigt.