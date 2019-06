Leuth : Leuth soll Clown mit Besen als Symbolfigur erhalten

Leuth Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Leuth will einen „Löther Rieser“ aufstellen lassen. Noch steht die Finanzierung nicht.

Wie es 1954 zu diesem Namen kam, kann auch die gegenwärtige „Rieser“-Vorsitzende Renate Bein nicht zu sagen. Wahrscheinlich haben die Gründer, so vermutet sie, an eine Tradition der Reisigbesen-Fertigung angeknüpft. An Wintertagen, wenn auf den Feldern wenig zu tun war, wurden auf den Höfen Reisigbesen gebunden. Bis in die 1950er Jahre, wie sich Christian Litjens (84) erinnert, als die Leute aus Plnakenheide „möt de Schürrkaar voll möt Besen“ ins Dorf kamen. Der Hinweis von Wolfgang Peters, Leuth sei eigentlich immer nur ein Bauerndorf gewesen, sollte bei der Gestaltung der Kleidung beachtet werden, hieß es in der Versammlung.