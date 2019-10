Leuth : De Wittsee-Seerosen für Adenauer

Leuth 18 ehemalige Schüler der katholischen Volksschule Leuth trafen sich in der Gaststätte Franz Dückers. Thema war auch der erste Schulausflug nach Bonn.

18 ehemalige Schüler der Jahrgänge 1944/45 und 1945/46 an der Katholischen Volksschule Leuth kamen zum Ehemaligen-Treffen in der Gaststätte Franz Dückers in Leuth. Beate Maywald, Karl Viereckel und Hans-Willi Heinen hatten das Treffen organisiert. Sie freuten sich besonders, dass mit der 84-jährigen Rosemarie Höfgen auch die einzige noch lebende Lehrerin der Schule am Treffen teilnahm. Die weiteste Anreise unter den Teilnehmern war aus der Nähe von Koblenz.