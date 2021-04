Ideen für Freizeitgestaltung in Nettetal : Leuchtturmangebote für Senioren

Ideen für Freizeitgestaltung in Nettetal

Leiterin Eva Flath leitet den Generationentreff in Kaldenkirchen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal „Hier hat Altwerden Zukunft“ ist ein Projekt des Landes für besondere Angebote für Senioren überschrieben. Die Stadt Nettetal beteiligt sich mit zwei Angeboten.

(hb) Auch im Alter selbstbestimmt und im vertrauten Wohnumfeld leben können und nicht ins Heim müssen, das ist für viele ein großer Wunsch. Die Stadt Nettetal nimmt am Projekt „Nordrhein-Westfalen – hier hat Alt werden Zukunft“ teil. Dazu wurden Angebote in den Kommunen gesucht, die die Teilhabe alter Menschen fördern. Der Pflegestützpunkt der Stadt Nettetal beteiligt sich an diesem Projekt. Dafür nominierte der Pflegestützpunkt zwei Angebote aus dem Stadtteil Kaldenkirchen.