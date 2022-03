Kultur und Kirche in Nettetal : Lesung zur Ökumene – Gelebt, aber erschwert

Der Mönchengladbacher Pfarrer Albert Damblon las in der Alten Kirche mit musikalischer Untermalung von Bastian Rütten aus seinem Buch zur Ökumene. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich In der Veranstaltungsreihe der Alten Kirche in Lobberich stand jetzt eine Lesung an. Pfarrer Albert Damblon, bis 2013 Probst der Münsterbasilika in Mönchengladbach, war mit seinem neuesten Buch „Nehmt und esst alle davon“ nach Nettetal gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist gerade mal 140 Jahre her, dass Ehepaare gemischter Konfessionen nicht gemeinsam bestattet werden durften. Das Grab mit den Händen auf dem alten Friedhof der Stadt Roermond ist ein Beispiel dafür, wie die Menschen um 1880 die engen Grenzen der Kirchen überwanden. Das Grab von J. W. C. van Gorkum, eines evangelischen Colonels der Kavallerie, liegt auf dem evangelischen Teil des Friedhofs. Ehefrau J. C. P. H. van Gorkum wurde auf dem größeren, katholischen Teil des Friedhofs beerdigt. Beide Teile sind mit einer hohen Mauer getrennt. Die Gräber liegen Kopf an Kopf direkt an der Mauer, aus den Grabsteinen reichen sich die Frau und der Mann über die Mauer hinweg die Hand.

Diese traurige wie pfiffige Geschichte erzählte der Gladbacher Pfarrer Albert Damblon als ein Beispiel für die Kirche von unten, wie die Gläubigen schon immer aus der strengen Praxis ausscherten. Seine Erfahrungen mit der Ökumene hat er im Buch „Nehmt und esst alle davon“ zusammengefasst. Es erschien bereits 2021, aber durch Corona fielen alle Lesungen aus. Der Termin in der Alten Kirche in Lobberich war so die erste Lesung des 74-jährigen Theologen.

Aus seiner Praxis zieht er die bittere Bilanz, dass Ökumene ein Thema der Alten sei, die unter der Kirchenteilung gelitten hätten. Die Jungen schauten gelangweilt zu, weil sich ihrer Meinung nach das Thema Kirche sowieso bald erledigt habe. Als Nachkriegskind in Aachen hat er selber noch erlebt, wie die Familie am Karfreitag über die Grenze in die Niederlande fuhr, um dort einzukaufen und die Waren über die Grenze zurück zu schmuggeln.