Lesefest in Nettetal Literatur mit Pommes und Mayo

Zu Beginn sorgten Bünyamin Özsoy, Klarinette, und Jassin Mjumjunov, Percussion, mit orientalischen Improvisationen für eine musikalische Einstimmung. Weltliteratur meint Werke von Autoren, die zwar auf Deutsch schreiben, aber mehrere Welten in ihrer Biografie verbinden. Den Anfang machte Kaska Bryla aus Leipzig. In Wien geboren, wuchs sie in Wien und Warschau auf. Sie studierte in Berlin und Leipzig, wo sie heute lebt. In ihrer Zeitschrift PS veröffentlicht sie Texte von Autoren, die im Literaturbetrieb kaum Aufmerksamkeit erfahren. Vor sechs Jahren hat dort auch Güçyeter einen Text veröffentlicht. Auf eine erneute Anfrage jetzt erhielt er eine Absage: „Du bist jetzt fame“, begründete die Herausgeberin ihr Nein. Der zweite Autor der ersten Lesung ist John Sauter, ein Rapper und Autor aus Leipzig. Seine Texte sind sehr rhythmisch, da verschmelzen Musik und Text. Bryla findet es privilegiert, am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert zu haben. Über die Zukunft sollte man nicht nachdenken. „Wenn man Schreiben will, dann sollte man es machen“, war ihr Rat an die jungen Zuhörer im Publikum.