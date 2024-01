Schlechte Lebensbedingungen für Leiharbeiter Wohnungen nach Kontrollaktion in Nettetal geräumt

Die Stadtverwaltung und auch andere Behörden werden noch einige Zeit brauchen, bis ihr Kostenpflichtiger Inhalt gemeinsamer Einsatz in den Abendstunden des 23. Januars an der Josefstraße bis ins Detail ausgewertet ist. Aber die vorläufige Bilanz der Aktion im Kampf gegen schlechte Wohnverhältnisse für Leiharbeiter sieht nach Angaben der Stadt so aus: Vier Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, weil die Bauausicht Mängel beim Brandschutz und Gefahr im Verzug sahen. Mangelhafter Schutz gegen Feuchtigkeitsschäden an einigen Stellen und teilweise ungenügende Heizungen lautete die Diagnose der Wohnungsaufsicht. Zudem waren zwei der elf in dem Gebäudekomplex angetroffenen Personen nicht ordnungsgemäß in Nettetal gemeldet.