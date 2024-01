Einsatz am Abend in Nettetal Aktion im Kampf gegen schlechte Wohnverhältnisse für Leiharbeiter

Gut zwei Dutzend Mitarbeiter mehrerer Ämter der Stadt Nettetal, Polizisten, Steuerfahnder, Vertreter des Bereichs Arbeitsschutz der Bezirksregierung und des Landes-Bauministeriums haben sich am Dienstagabend in einem Haus an der Josefstraße in Breyell umgesehen. Ziel der gemeinsamen, von der Stadt Nettetal koordinierten Aktion war es, sich ein Bild von den Wohnverhältnissen in dem Objekt zu machen. Die Stadtverwaltung ging davon aus, dass darin Leiharbeiter untergebracht sind.