Nettetal : Absturzsicherung ist wichtiger Teil der Ausbildung

Nettetal Die Ausbildungsinhalte für die Mitglieder einer Feuerwehr sind vielfältig und werden in verschiedenen Lehrgängen und Seminaren wie etwa Atemschutz-, Funker-, Maschinisten- und Kettensägenlehrgang unterrichtet.

In den letzten Jahren ist die Ausbildung in der Absturzsicherung immer mehr in den Fokus geraten. Sie ist ein Bestandteil der Grundausbildung, ist aber auf Grund ihres Umfangs nicht vollständig in der zur Verfügung stehenden Zeit zu unterrichten, daher entschied man sich, die Themeninhalte in einem gesonderten Lehrgang aufzuarbeiten. Seit dem Pilotlehrgang 2014 fanden bereits sieben Grund- und Fortbildungslehrgänge auf kommunaler Ebene statt. 63 Kameradinnen und Kameraden besuchten bisher den Grundlehrgang.