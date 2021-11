Naturschutz in Nettetal : Leader-Region fördert Wildblumenwiese in Leuth

Leuth Die Stadt Nettetal ist zusammen mit Straelen, Geldern und Kevelaer Mitglied der Leader-Region Leistende Landschaft. Sie fördert auch Kleinprojekte wie jetzt eine neue Wildblumenwiese in Leuth.

Insektenfreundliche Wildblumenwiesen sind in der Landschaft immer seltener zu finden. Dieser Entwicklung steuern glücklicherweise vermehrt Initiativen entgegen. In Nettetal-Leuth konnte in diesem Herbst im Rahmen der Förderung von „Kleinprojekten“ der Leader-Region Leistende Landschaft (Lei.La) eine Blühwiese umgesetzt werden. Initiiert wurde das Projekt von den Nettetaler Schwestern Nina und Katharina Ketels, die für die Anlage der Wiese ein 500 Quadratmeter großes Grundstück im Ortskern von Leuth (Lomstraße, Ecke Paul-SchrieversStraße, neben dem Friedhof) zur Verfügung stellen. Das Grundstück lag zuvor einige Jahre lang im sprichwörtlichen „Dornröschenschlaf“. In Zukunft können sich hier nun Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge niederlassen. Von dem Insektenreichtum sollen wiederum die Vögel profitieren. Verwendet wurde die Saatmischung „wärmeliebender Saum“ eines renommierten Herstellers.