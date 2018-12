Jugendtheater : Jugendtheaterstück „Kriegerin“ über Neonazi-Szene

Marisa ist bereit, etwas zu ändern. Doch der Preis ist hoch. Foto: Volker Beushausen

Lobberich Als eine junge Frau einem Flüchtling helfen soll, überdenkt sie ihre Ideologie. Die bestand bislang vor allem aus Wut und Hass.

Eine junge Frau, die Neonazi ist, aber irgendwann an ihrer Ideologie zweifelt: Am Dienstag, 22. Januar 2019, steht um 15 Uhr ein hochaktuelles Jugendstück auf dem Spielplan der Werner-Jaeger-Halle, An den Sportplätzen 7 in Lobberich. Dann führt das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel das Theaterstück „Kriegerin“ von Tina Müller nach dem Film von David Wnendt auf.

„Demokratie ist das Beste, was wir je auf deutschem Boden hatten. Wir sind alle gleich. In einer Demokratie darf jeder mitbestimmen“, heißt es im Stück. Doch dass mit „jeder“ auch Ausländer gemeint sind, passt der jungen Marisa gar nicht. Ihr Hass richtet sich auch Politik und Polizei. Die sind schuld, dass Deutschland den Bach runtergeht. Wer nicht in ihr Weltbild passt, kriegt eine Abreibung verpasst. Das bekommen auch die Flüchtlinge Rasul und Jamil zu spüren, die Marisa und ihren rechtsradikalen Freunden zufällig in die Hände fallen. Marisa räumt die beiden mit ihrem Auto von der Straße. Als Rasul danach bei Marisa auftaucht, weil er nun in Deutschland auf sich alleine gestellt ist, ändert sich ihr Weltbild. Unfreiwillig fühlt sie sich für Rasul verantwortlich. Sie ist bereit, etwas zu ändern, doch der Preis dafür ist höher, als die junge Frau ahnt.

David Wnendts Film „Kriegerin“ (2011) wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Förderpreis Deutscher Film 2011, dem Bayerischen Filmpreis 2011 und dem Deutschen Filmpreis 2012. Tina Müllers Bearbeitung bleibt eng an der Vorlage, öffnet aber behutsam den Blick auf die Erfahrungen der Flüchtlinge ebenso wie auf die Menschen außerhalb der rechten Szene und fragt so nach der Verantwortung jedes Einzelnen.