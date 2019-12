Nettetal : Aktiv für Umwelt- und Artenschutz

Nettetal Landesprogramm fördert naturnahe Streuobstwiesen wie am Kreuzgarten.

„Es ist ein tolles Gefühl, aktiv etwas für die Umwelt zu tun“, sagt Lisa, eine der freiwilligen Helfer und Helferinnen. Unter Anleitung von Karoline Cremer, Leiterin der AG Obstwiesenschutz beim Nabu Krefeld-Viersen, pflanzen die Ehrenamtler insgesamt 41 neue Obstbäume. Mit Muskelkraft heben sie Pflanzlöcher aus, setzen Bäume und rammen Stützpfähle in den Boden. Die etwa ein Hektar große Weide am Kreuzgarten in Nettetal wird somit Baum für Baum von einer reinen Mahdweide zur naturnahen Streuobstwiese.