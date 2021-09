Programm „Moderne Sportstätten“ : Landesfördermittel für den SC Union Nettetal

Nettetal Mit dem Programm „Moderne Sportstätten“ fördert das Land die Sanierung und Modernisierung von Sportvereinen. Auch der SC Union Nettetal erhält über 11.000 Euro aus diesem Förderprogramm.

Mit „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Koalition das größte Sportförderprogramm aufgelegt, das es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat – Gesamtvolumen: 300 Millionen Euro. Damit sollen die Vereine in NRW eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Optendrenk: „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1. Ich weiß, mit wie viel Engagement viele Ehrenamtler bei Union Nettetal gerade auch in der Jugendarbeit aktiv sind. Umso wichtiger sind gute Rahmenbedingungen für dieses Engagement.“