Diebstähle in Nettetal Polizei überprüft Verdächtigen mit Kupferteilen in der Tasche

Etliche Hausbesitzer in Kaldenkirchen hatten in den vergangenen Tagen wieder einmal Anlass, sich zu ärgern: Im Stadtteil wurden nach Angaben der Polizei alleine während der vergangenen acht Tage sieben Kupferdiebstähle angezeigt. „Zumeist handelte es sich um die Entwendung von Regenfallrohren oder Teilen davon“, teilte die Polizei am Donnerstag, 16. November, mit. Erneut also eine Serie solcher Taten, wie sie die Kaldenkirchener und die Polizei schon im Sommer beschäftigt hatte. Doch am Mittwoch sah sich die Polizei einem Fahndungserfolg zunächst nahe.