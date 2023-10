Kunstszene Nettetal Künstler öffnen ihre Ateliers

An zwei Wochenenden im November öffnen Künstlerinnen und Künstler ihre Häuser und Ateliers, haben teils Gastkünstler zu sich eingeladen. In zwei Galerien werden verschiedene Künstler präsentiert. Hinzu kommt zum Auftakt in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen eine Ausstellung mit Werken des aus Halle an der Saale stammenden Künstlers Helmut Brade. Veranstalter der Kunstszene Nettetal“ ist die Nette-Kultur. Hier wird ausgestellt: