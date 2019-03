Neue Ansiedlung in kaldenkirchen ab 1. Januar 2020: Kunststoffartikelhersteller zieht nach Kaldenkirchen

KALDENKIRCHEN Frank Metten zieht mit seiner Firma, die Kunststoffartikel herstellt, zum 1. Januar 2020 von Brüggen nach Nettetal-Kaldenkirchen. Dort will er expandieren.

(mm) Eigentlich wollte Frank Metten selbst bauen, weil die jetzigen Räume am Lindenweg in Brüggen für Produktion und Handel von Kunststoffartikeln zu klein wurde. Bei der Grundstückssuche im Internet stieß er auf eine Halle in Kaldenkirchen, die schnell fertig sein sollte. Doch die Pläne des Bauherren Dammer & Dicks Gewerbeimmobilien GmbH hatten sich zerschlagen, so dass die Halle noch gar nicht gebaut war. Bis zum Jahresende wird sie nun aber fix und fertig an einem Seitenarm der Straße „An der Kleinbahn“ stehen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des neuen Mieters. Am Donnerstag war symbolischer „erster Spatenstich“ auf dem Gelände, am Montag beginnen die Fundamentarbeiten.