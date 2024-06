Kultur in Nettetal Unsichtbares sichtbar gemacht

Frontzek versteht sich als konzeptionelle Künstlerin. „In meinen Arbeiten untersuche ich urbane, architektonische, geologische oder soziologische Strukturen. Ursprünglich von der Plastik kommend, entstehen in den letzten Jahren überwiegend Zeichnungen, Papierschnitte und Installationen.“ Sie bezeichnet sich als Forscherin in der Welt der Kartographie. Der Ausstellungstitel weist auf das aktuell vorherrschende Ausgangsmaterial hin: Sie übermalt eine Vielzahl von Sportbootkarten der Ostsee und fügt die gestalteten Karten in sich überlappenden Wandinstallationen zusammen. Dabei schwärzt sie das Land, gelbe Streifen zeigen Leuchtfeuer und pinke Felder Gefahrenpunkte an, die sonst als aufgedruckte Wörter wie Munition oder U-Boot-Übungsgelände leicht übersehen werden. Die steinige Landmasse der schwedischen Ostküste mit ihren vorgelagerten Inselwelten aus hartem Granit ist auf Seekarten fast unsichtbar. Wenn Frontzek sie mit Tusche übermalt, rücken sie in den Vordergrund. Mit Abstand betrachtet, wird das Ensemble der Seekarten der westlichsten Küste Finnlands vollständig abstrakt. In einer Karte der Weser- und Jade-Mündung hebt sie die Linien der früheren Decca-Funknavigation hervor: Etwas Unsichtbares wie Funkwellen sichtbar machen, das ist ganz nach ihrem Geschmack. Über diese visuellen Fragen geht sie aber auch bei ihren Forschungsreisen biologischen Fragen nach. So interessiert sie sich für Kieselalgen und Einzeller im Meereswasser. Oder für die Tiefenverhältnisse in der relativ flachen Ostsee. Oder für die Spuren der Gletscherbewegungen in der Eiszeit.