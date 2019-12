Nettetal : Kulturkreis-Programm lockt mit Vielfalt

Nettetal Im kommenden Jahr veranstaltet der Kulturkreis sechs Konzerte von Soul bis Klassik. Für Juni sind zwei Open air-Konzerte geplant.

Auch fürs neue Jahr hat der Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm auf die Beine gestellt. Mit den sechs Konzerten kann der Besucher teilweise auch neue Bühnen in Nettetal erleben. Dabei beschränken sich die neuen Spielorte nur auf die erste Jahreshälfte. Ende März gastiert mit dem Berliner „Kaiser Quartett“ ein international renommierter Ausnahme-Act erstmalig im großen Saal der „Tenne“ des Krickenbecker Schlosses. Ebenfalls neu im KdW-Programm ist die geplante Freiluft-Doppelveranstaltung am 12. und 14. Juni im malerischen Innenhof der Burg Bocholt anlässlich des 50. Geburtstages der Stadt Nettetal. Hier wird es am Freitagabend eine Musical-Show mit der „Peter-Wölke-Band“ geben, gefolgt von einem Klassik-Konzert am Sonntag mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau.

Das Bayerische Kammerorchester hat sich seit seiner Gründung 1979 mit innovativen Projekten ein spezifisches Profil erworben. Das Orchester besteht aus hervorragenden Berufsmusikern aus Deutschland, Österreich und Tschechien, die sich immer wieder zu neuen Projekten zusammenfinden. Die Pflege regionaler musikalischer Traditionen steht dabei aufregenden Projekten in musikalischen Grenzbereichen gegenüber. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Musikvermittlung in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern.

In der zweiten Jahreshälfte wurde an den bisherigen Veranstaltungsorten festgehalten. Mitte August erwecken die „Gipsy Vagabonds“ im Hinsbecker Zirkuszelt an der Jugendherberge die unzähligen Welthits der legendären „Gipsy Kings“ zu neuem Leben. Auch das Konzert in der Evangelischen Hofkirche Kaldenkirchen mit Felix Reuter und seinem Programm „„Der verflixte Beethoven““ Ende September verspricht ein außergewöhnliche Highlight zu werden. Felix Reuter ist Pianist, Improvisationskünstler und Entertainer. Er ist ein Genie im Kombinieren von Komödie und klassischer Musik und steht für exzellente Unterhaltung. Erleben Sie bei seinen Konzerten einen kurzweiligen Ausflug in die Welt der Klassik, wie Sie sie noch nie gehört haben. „Der verflixte Beethoven“ – ein brandneues Programm des Pianisten und Komödianten Felix Reuter! Anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 wird dieses Showkonzert verblüffende Einsichten in das musikalische Schaffen des berühmten Komponisten geben. Ganz á la Felix Reuter, komödiantisch und mit einer großen Prise Humor, werden Hintergründe aus dem Leben des nur 1,60 Meter großen Beethovens beleuchtet.