Rentnerklub in Nettetal : Die frühere Firma verbindet noch heute

Nettetal Nur ein Mitglied fehlte, als der „Kürschner Rentnerclub“ vor kurzen das 25-jährige Bestehen mit leckeren Essen und kühlen Getränken feierte. Nicht nur aus alten Zeiten hatte man sich viel zu erzählen, sondern auch zu aktuellen Themen.

Was alle 14 Mitglieder verbindet: Sie arbeiteten in der früheren Spezial-Maschinenfabrik Hans Kürschner GmbH & Co.KG, die ihren Sitz in Kaldenkirchen an der Poststraße 67 hatte, heute befindet sich dort der Lidl-Parkplatz. Klubgründer war Franz-Josef Schmacks (89), der 42 Jahre bei Kürschner als Modellschreiner beschäftigt war. Im Juni 1995 gab es das erste Treffen. Schmacks führte den Klub als Präsident bis zum Jahr 2012; inzwischen ist er Ehrenpräsident. Seitdem hat Paul Dickmanns, ehemaliger Einkaufs- und Vesandleiter des Unternehmens, dieses Amt übernommen. In den vergangenen Jahren sind bereits 24 Mitglieder gestorben.