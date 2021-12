Landfrauen Kaldenkirchen : Kuchenbacken für die Flutopfer in Dernau

Kaldenkirchen Die Welle der Solidarität für die Flutopfer an der Ahr ebbt nicht ab. Auch die Landfrauen Kaldenkirchen haben sich eingebracht und wurden aktiv: 39 selbstgebackene Kuchen und eine Spende über 500 Euro wurden nach Dernau gebracht.

Die Landfrauen Kaldenkirchen und der Hofladen Wilms wollten etwas Besonderes für die Flutopfer in Dernau machen. Bei einer Teambesprechung hieß es: „Wir wollen backen!“ Schnell war klar, es sollte so Einiges an Backwaren auf den Tisch kommen, da die Resonanz im Vorfeld recht groß war. Die süßen Leckereien wurden von einer kleinen Abordnung der Landfrauen und Gisela Wilms in Empfang genommen und liebevoll verpackt. Gisela Wilms und eine Vertreterin der Landfrauen starteten mit 39 Kuchen nach Dernau. Dort wurden die Backwaren an drei verschiedenen Stellen verteilt. Die Landfrauen Kaldenkirchen hatten sehr viel Freude an der gemeinsamen Aktion und waren begeistert von der großen Beteiligung. Dabei blieb es nicht: Bei einem Seniorenmittag der Landfrauen im TSV Clubheim machte dann ein Sparschwein mit der Bitte zur freiwilligen Spende für die Flutopfer die Runde. Es kamen erstaunliche 367 Euro zusammen. Das Team der Landfrauen beschloss, den Betrag auf 500 Euro zu runden. Die Spende wurde den Flutopfern in Dernau persönlich übergeben. Beide Aktionen zauberten ein Lächeln in die Gesichter der Flutopfer. RP