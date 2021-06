Kulturleben in Nettetal : „Nur im Lesen verstehen wir die Welt“

Nettetal Bei den Nettetaler Literaturtagen las Kritiker Denis Scheck aus seinem Kanon der 100 wichtigsten Werke in der Alten Kirche und warnte vor schlechten Büchern.

Ulrich Schmitter, Leiter der Stadtbücherei Nettetal, war die Freude anzusehen: endlich wieder Literaturtage. Wenn auch anders. Aber ebenso gut. Denis Scheck saß an einem Tisch in der Alten Kirche in Nettetal und las gut gelaunt aus seinem Literaturkanon „Schecks Kanon. Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“. Zugleich saß er bei dem, der wollte, am Wohnzimmertisch: via Live-Stream. Denn die Literaturtage finden in diesem Jahr sowohl live als auch virtuell statt.