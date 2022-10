Sanierung des Freibads Niederkrüchten : Kritik aus der FDP am Bürgerentscheid

Niederkrüchten Das Ergebnis des Bürgerentscheids zur Freibadsanierung decke die Probleme direkter Demokratie auf, sagt Lars Gumbel, Chef der Ratsfraktion der Liberalen. Grüne widersprechen heftig.

So recht verdaut, dass der Bürgerentscheid im August ein Votum für eine Sanierung des maroden Freibads ergab, hat Lars Gumbel offenbar noch nicht. „Ja, es entspricht unseren demokratischen Regeln, Bürgerentscheide durchzuführen und deren Ergebnisse zu respektieren, aber ob in dies in jedem Fall und immer anwendbar und sinnvoll ist, halte ich persönlich für fraglich“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende in der jüngsten Ratssitzung.