An Kreuzung in Nettetal Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Am Montagmorgen um 5.30 Uhr hat sich im Kreuzungsbereich der B509 und Dornbuscher Straße in Nettetal ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 34-jähriger Viersener auf der B509 in Richtung Dyck und bog nach links in die Dornbuscher Straße ab. Dabei übersah er den Angaben zufolge das Auto eines vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Nettetalers, der ihm aus Richtung Dyck entgegenkam. Der 56-Jährige hatte laut Polizei Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen, dabei wurden die Fahrer verletzt. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt.