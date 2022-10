Interkommunale Zusammenarbeit : Kreis sucht gemeinsames Depot für Museen

Unter anderem soll der Sammlungsbestand des Textilmuseums „Die Scheune“ in Nettetal in dem gemeinsamen Depot untergebracht werden. Foto: Stadt Nettetal/Wolfgang Brendgen

Kreis Viersen Die Idee ist schon älter, jetzt informierte Kreiskulturdezernent Ingo Schabrich die Politik: Gemeinsam mit dem Kreis Kleve will der Kreis Viersen ein Depot für mehrere Museen der Region auf den Weg bringen.

Dabei geht’s um die Sammlungsbestände des Nettetaler Textilmuseums „Die Scheune“, des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath, des Kramer-Museums in Kempen und des Niederrheinischen Museums in Kevelaer.