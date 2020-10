Biologische Station Krickenbecker Seen : Naturschützer wollen Arbeit fortsetzen

Biotoptypen erfassen, Brutvögel zählen – solche Aufgaben sichern die Arbeit der Biologischen Station, sagt Leiter Ansgar Reichmann. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Nettetal Auch wenn die Biologische Station Krickenbecker Seen direkt an der Krickenbecker Allee liegt, ist die Station nicht nur für Seen und Schutzgebiete in Nettetal zuständig. Der Kreis Viersen will den Betreuungsvertrag mit der Biologischen Station verlängern.

Die Biologische Station Krickenbecker Seen wurde vor 32 Jahren von ehrenamtlich aktiven Naturschützern gegründet. Sie wollten die Naturschutzarbeit professionalisieren. Heute arbeiten in der Station fünf Biologen, zwei Mitarbeiter für die Betreuung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, eine Mitarbeiterin für das Infozentrum, zwei Sekretärinnen und ein Geograph plus FÖJler (Freiwilliges ökologisches Jahr) und Ehrenamtler. Für die Öffentlichkeit steht das Infozentrum an den Krickenbecker Seen im Vordergrund.

Doch Öffentlichkeitsarbeit durch Ausstellung und Führungen ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Das wurde jetzt wieder im Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen deutlich. Dort erläuterte Dezernent Andreas Budde den Betreuungsvertrag mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen für die Jahre 2021 bis 2024. Auch wenn die Station direkt an der Krickenbecker Allee liegt, ist die Station für einen weit größeren Bereich tätig als nur für die Seen in Nettetal und die sie umgebenden Landschafts- und Naturschutzgebiete. Das machte im Beirat eine Kreiskarte mit den Aufgabengebieten deutlich.

Der Vertrag geht noch in den Planungs-, Hauptausschuss und den Kreistag. Die Mittel für die Arbeit der Biologischen Station fließen zu 80 Prozent vom Land, zu 20 vom Kreis. Nach dem Landesnaturschutzgesetz betreuen die Kreise und kreisfreien Städte die besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft. Seit Jahren unterstützt die Biologische Station die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Viersen. Im Rahmen des Gesetzes gibt es vorgeschriebene Meldepflichten und Erhebungen, die regelmäßig vorgenommen werden müssen. Dieses Monitoring bezieht sich grundsätzlich auf Flora und Fauna. Biotoptypen müssen erfasst, Brutvögel gezählt und in Karten eingetragen, die Rote Liste aktuell gehalten werden. Für die Biologische Station bedeuten solche Aufgaben die Sicherung ihrer Arbeit, sagt Leiter Ansgar Reichmann.

Die Biologische Station betreut im Auftrag des Kreises Viersen seit vielen Jahren insbesondere die Naturschutzgebiete „Krickenbecker Seen und Kleiner De Witt See“, „Brachter Wald“, „Heidemoore“, „Elmpter Schwalmbruch“, „Lüsekamp und Boschbeek“, „Grasheide und Mülhausener Benden“ sowie „Altbuchen an Harbes Hof“. Auch das Naturschutzgebiet „Venloer Heide“ sowie Teile des Elmpter Waldes sind seit einigen Jahren Gegenstand der Betreuung. Budde: „Die Zusammenarbeit der Biologischen Station mit dem Kreis kann als ausgesprochen gut und ergebnisorientiert bezeichnet werden.“