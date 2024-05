Feuerwehren im Großeinsatz Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, Schule geschlossen – die Unwetterbilanz

Erst türmte sich ein tiefdunkles Wolkengebirge über der Stadt auf, dann schüttete es – begleitet von Blitzen und Donnergetöse – wie aus Eimern: Das Unwetter am Abend des 2. Mai führte in Nettetal im gesamten Stadtgebiet zu Überflutungen. Zahlreiche Keller und private Tiefgaragen in Mehrfamilienhäusern liefen voll, Straßen waren überschwemmt, Autofahrer sahen sich stellenweise plötzlich vor kleinen Seen. Besonders brenzlig: In einer Unterführung am Ritzbrucher Weg fuhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Nettetal in eine Wasseransammlung und musste von Anwohnern aus ihrem Auto befreit werden, das weit über die Hälfte im Wasser versunken war. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.