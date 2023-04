Volle Autobahnen im Kreis Viersen Diese Tipps für den Wochenendausflug nach Roermond und Venlo sollten Sie kennen

Es soll gewiss nicht abschrecken, wenn das Venloer Citymanagement im Internet darauf hinweist, dass der 1. Mai in der Stadt einer der „drukke dagen“ ist. Will heißen: einer der Tage im Jahr, in dem der Ansturm der deutschen Gäste des langen Wochenendes wegen am stärksten in der Stadt ist. Mit Staus ist schon bei der Anfahrt zu rechnen. Doch wer sich unverdrossen auf den Weg machen will, kann seine Tour vorab planen und sich neben Infos zu Parkplätzen und -häusern auch Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten holen, die nichts mit Einkaufen zu tun haben.