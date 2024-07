Tierheim in Nettetal Kater Oskar sucht ein neues Zuhause

Oskar ist ein Traum in schwarz mit weißen Pfötchen, einem kleinen weißen Lätzchen auf der Brust und einer Blesse auf der Stirn. Der auf rund zehn Jahre geschätzte, kastrierte Kater lebt seit dem 27. Juni im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich. Er wurde in Brüggen gefunden. Da er nicht gechipt war, konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden. Oskar ist putzmunter, wie ein Tierarztcheck ergab. Seine Zähne sind inzwischen auch saniert und er hätte jetzt gerne ein nettes Daheim. Vor dem Hintergrund, dass Oskar ein absolut lieber Stubentiger ist, eignet er sich auch für Katzenanfänger. Er hat nur einen Wunsch und das ist Freigang. Telefon Tierheim: 02153 3785.