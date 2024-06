Tierheim in Nettetal Kaninchen Raya sucht ein neues Zuhause

Raya ist eine putzige Kaninchendame, etwas größer als ein Zwergkaninchen. Sie wurde am 10. Juni an der Hindenburgstraße in Süchteln entdeckt, wo sie munter umherhoppelte. Im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich präsentiert sich Raya als vorwitziges Kaninchen. Sie ist neugierig und interessiert an allem, was um sie herum vorgeht. Sie würde sich über Artgenossen freuen, mit denen sie zukünftig zusammen könnte. Eine Außenhaltung ist möglich. Telefon Tierheim: 02153 3785.