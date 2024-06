Tierheim in Nettetal Kater Oskar sucht ein neues Zuhause

Oskar ist ein fitter Opa. Der schon etwas ältere kastrierte Kater wurde am 28. Mai in Anrath aufgegriffen. Er kuschelt für sein Leben gerne und würde seinen Lebensabend gerne nicht im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich verbringen, sondern in einem ruhigen Haushalt mit vielen Streicheleinheiten. Oskar hat ein kleines Handicap: Er ist herzkrank und muss am Tag zweimal eine viertel und einmal eine halbe Tablette nehmen. Die nimmt er allerdings problemlos mit Futter ein. Oskar ist ein Wohnungskater, der nichts gegen andere Katzen einzuwenden hat. Hunde mag er nicht. Telefonnummer des Tierheims: 02153 3785.