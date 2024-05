Tierheim in Nettetal Rico und Pitti suchen ein neues Zuhause

Rico und Pitti mussten ins Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich umziehen, weil ihr Besitzer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um die beiden kümmern konnte. Rico ist eine Gelbwangenamazone, die 2010 geboren wurde. Bei Pitti handelt es sich um eine Blaustirnamazone, Geburtsjahr 2008. Rico und Pitti haben immer zusammen gelebt und das soll auch weiterhin so bleiben. Die beiden mögen sich sehr. Da sie bislang nur in Innenhaltung mit Freiflug gelebt haben, sollte das in ihrem neuen Daheim ebenso sein. Beide sind neugierig und Pitti spricht sogar ein bisschen. Telefon Tierheim: 02153 3785.