Tierheim in Nettetal Bulldog-Mix Odin sucht ein neues Zuhause

Odin ist in amerikanischer Bulldog-Mix, der aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Haltung Anfang April ins Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich umziehen musste. Der am 29. Juli 2018 geborene Rüde ist laut Tierheim Menschen gegenüber ein lieber Kerl, aber er mag keine anderen Hunde und hat den Hunde-Knigge nicht wirklich verinnerlicht. Er bringt 41,5 Kilogramm auf die Waage und sollte etwas abspecken. Im Tierheim ist eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt worden. Odin muss daher morgens und abends je eine halbe Schilddrüsentablette nehmen. Da er sehr verfressen ist, nimmt er seine Tabletten, in Futter versteckt, völlig unproblematisch. Telefon Tierheim: 02153/3785.