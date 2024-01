Tierheim Kreis Viersen Kater Lukas sucht ein neues Zuhause

Lukas ist ein Kater, wie er im Buche steht. Er will seinen Kopf durchsetzen und dafür kann er auch schon mal sehr energisch werden. Er entscheidet, wann er Streicheleinheiten möchte, Freigang ist ein Muss und er duldet keine anderen Katzen und auch keine anderen Tiere in seinem Daheim. Der seit dem 4. November vergangenen Jahres im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich lebende Kater – er wurde besitzerlos in Viersen gefunden – ist ein Fall für absolut katzen-erfahrene Menschen. Da er auch schon mal iggelig sein kann, wäre ein neues Daheim ohne Kinder das Richtige für ihn. Interessenten können sich ans Tierheim unter der Telefonnummer 02153 3785 wenden.