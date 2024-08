Tierheim Kreis Viersen Papageien-Paar sucht eine neues Zuhause

Rico und Pitti sind Freunde fürs Leben. Die beiden Papageien – Rico ist eine 14 Jahre alte Gelbwangenamazone und Pitti eine 16-jährige Blaustirnamazone – kamen ins Tierheim in Lobberich, nachdem das Kreisveterinäramt Viersen eine Zwangsräumung beim Halter durchgeführt hatte. Die Vögel leben beide seit dem 7. Mai im Matthias-Neelen-Tierheim. Sie sind unzertrennlich, schnäbeln miteinander und putzen und füttern sich gegenseitig. Die beiden werden nur im Doppelpack abgegeben. Sie sollten in Innenhaltung in einer Voliere und gegebenenfalls auch Freiflug gehalten werden. Sie sind nicht handzahm.