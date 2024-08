Tierheim Kreis Viersen Kaninchen Zike sucht ein neues Zuhause

Zike ist ein Umzugsopfer. Die kleine Kaninchendame wurde am 2. August aufgrund eines Umzuges im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich abgegeben. Das drei Jahre alte Kaninchen hat bis jetzt alleine gelebt und das in Innenhaltung. Zike könnte jetzt aber auch in Außenhaltung genommen werden und würde sich über die Gesellschaft von Artgenossen freuen. Sie ist ein zutrauliches Mädchen, das sich auch streicheln lässt. Wer sich dafür interessirt, Zike aufzunehmen, sollte sich im Tierheim unter der Telefonnummer 02153 3785 melden.