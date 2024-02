Tierheim in Nettetal Schäferhund Sammy sucht ein neues Zuhause

Sammy hat den Übermut für sich gepachtet. Der junge Schäferhund ist ein lieber Kerl, aber sehr lebhaft. Er wurde am 5. September vergangenen Jahres geboren und lebt seit dem 16. Januar im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich. Sammy muss noch jede Menge lernen, aber er lernt schnell und gerne. Der Besuch einer Hundeschule würde sich anbieten. Der Rüde hat keine Hüftdysplasie wie Röntgenaufnahmen gezeigt haben. Allerdings läuft er hinten etwas schlaksig, was auf mangelnden Muskelaufbau zurückzuführen ist. Daran wird mit Physiotherapie gearbeitet. Telefon Tierheim: 02153 3785.